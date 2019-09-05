Rahatlıkları 'Pes' dedirtti

05 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Emtia Büro Amirliği ile Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız muayenehane işletildiği bilgisi üzerine Bağlariçi Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenledi.
Apartman dairesini muayenehaneye dönüştürerek bölgede yaşayan Suriyelilere hizmet veren biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye uyruklu şüphelilerden Hasne Haşur, polislere ülkesinde doktor olduğunu ve evinde bulunan tıbbi cihazlar ile ilaçları kendisinin kullandığını iddia etti.
POLİS ARAMA YAPARKEN ŞÜPHELİLER TÜRK KAHVESİ İÇTİ
Hem hijyen hem de fiziki olarak gerekli koşulları taşımayan ve muayenehane olarak kullanılan dairede polisler tarafından yapılan aramalar sırasında şüphelilerin kendileri için Türk kahvesi yapıp içmeleri dikkati çekti.
Baskın sırasında bir kişinin elinde poşetlerle muayenehane olarak kullanılan evin yan dairesine geçip kapıyı kapatması üzerine şüphelenerek içeri giren polis ekiplerinin aramalarında kendisini doktor olarak tanıtan kadının evini "merdiven altı muayenehane" olarak kullandığı, babasının evi olan yan daireyi ise ecza deposuna çevirdiğini belirledi.
İki dairede yapılan aramada, tıbbi cihazlar ve aralarında reçeteyle alınabilecek hapların da bulunduğu çok sayıda ilaç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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