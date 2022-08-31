Evini ateşe verip içeride bekledi! İfadesi ortaya çıktı

Adana’da geçtiğimiz gün evini yakan adam, hamile eşinin çocuğu aldıracağını söylemesi üzerine evi ateşe verdiğini söyledi. Eşine seslenen Ömer Sarı, “3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” dedi.
İHA'nın haberine göre 20 yaşındaki Ömer Sarı, geçen Şubat ayında 18 yaşındaki Dilan U. ile dini nikahla evlendi. 3 ay önce ise Dilan U., hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşandı. Bu tartışmaların en sonuncusunda ise geçen hafta Dilan U., evi terk ederek ailesinin yanına gitti.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İddiaya göre, Pazartesi günü ise Dilan U., telefonla görüştüğü eşine ‘Ben çocuğu aldıracağım’ dedi. Bunun üzerine ise Ömer Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi. Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Sarı, Seyhan ilçesindeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.
Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken Ömer Sarı’yı da evin içerisinden kurtardı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
"ZORLA KALDIRIRIP ONA YEMEK YEDİRDİM"
Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ömer Sarı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sarı, eşinin ailesi tarafından dolduruşa getirildiğini öne sürdü. Sarı, “Eşim bana sürekli tehdit ve hakaret mesajları atıyor. Karnında benim çocuğumu taşıyor ve çocuğu aldıracağını söylüyor. Ben de bunu kaldıramadığım için, ‘Sen bu çocuğu aldırırsan, benim çocuğum dünyaya gelmeyecekse ben de yaşamak istemiyorum’ dedim. Benim için şiddet uyguluyor demiş. Benim ona yaptığım şey, ben eve gelmeden o yemek yemezdi, zorla kaldırıp ona yemek yedirirdim” diye konuştu.
"EVİ ATEŞE VERİP İÇERİDE OTURDUM"
Eşinin ‘Çocuğu aldıracağım’ demesi üzerine evi yaktığını anlatan Ömer Sarı, “Ben ona hep iyilikle davrandım. Sevgimi gösterdim. O ise çocuğu aldırmanın davasına düşmüş. Ben evdeyken beni arayıp ‘Ben şu an hastanedeyim. Çocuğu aldıracağım. Haberin olsun’ dedi. Ben de onun üzerine evi yaktım. Evi ateşe verince de kaçmadım. Beni oradan itfaiye ekipleri kurtardı. Eşim ve ailesi gelip benden şikayetçi oldu. Tehdit ve hakaretler savurdular” dedi.
Eşine ve eşinin ailesine seslenen Ömer Sarı, “Benden uzak dursunlar. Eşim de benden uzak dursun. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Çocuğumuz şu an 3 aylık. 3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!