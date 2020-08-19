Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet, Sarısakal Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Siner, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı.