Evinde el yapımı patlayıcı ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin evinde yapılan aramada; 9 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ele geçirildi. Farklı suçlardan kaydı olan şüpheli gözaltına alınarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü.