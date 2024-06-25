Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk, 2 katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk’un oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı.
Yoğun dumanları gören komşuların ihbarıyla köye, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Evde yapılan incelemede Emine Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kavuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.