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        Haberler Gündem Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk, 2 katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:10
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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyünde Emine Kavuk’un oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı.

        Yoğun dumanları gören komşuların ihbarıyla köye, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye görevlileri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Evde yapılan incelemede Emine Kavuk’un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kavuk’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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