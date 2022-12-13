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Evinde 20'nin üzerinde kedi ve köpek ölüsü bulundu! İfadesi ortaya çıktı!

Muğla'da, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca isimli kadının, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Akarca, ifadesinde, "Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" dedi

Giriş: 13.12.2022 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Evinde 20'nin üzerinde kedi ve köpek ölüsü bulundu! İfadesi ortaya çıktı!
DHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta cumartesi günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın (74) evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.

20'NİN ÜZERİNDE HAYVAN ÖLÜSÜ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

27 KÖPEK VE 10 KEDİ KURTARILDI

Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı. Evdeki temizliğin Akarca'nın tedavisinin ardından yapılacağı öğrenildi.

RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Akarca, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

"ÇOĞU YAŞLI OLDUĞU İÇİN HASTALANIP, ÖLDÜ"

Akarca, savcılıktaki ifadesinde, Hayvanları Koruma Derneği üyesi olduğunu anlatarak, "İkametimde bulunan çok sayıda bulunan hayvanların hepsine koruma amaçlı bakmaktayım. Bu hayvanların hepsi sokağa terk edilmiş hayvanlardır. Bu hayvanların çoğu yaşlı olduğu için hastalanmış ve ölmüştür.

"GÖMEMEDİKLERİNİ TORBANIN İÇİNE KOYDUM"

Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum. Buraya koymamdaki sebep yaşım itibarıyla kendim gömemediğim için belediye ekiplerine bilgi verdim ve gelip almalarını bekliyordum" dedi.

SUÇ KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Akarca, evde sağ bulunan ve ölen bütün hayvanların veteriner kontrolünü yaptırdığını, hayvanların beslenmelerine dikkat ettiğini, olayda herhangi bir suç kastının olmadığını anlattı.

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