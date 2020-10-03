DHA

Antalya'da genç bir kız, dı. Genç kızın kendilerine doğru hamle yaptığı şüpheliler, motosikleti bırakıp kaçtı. Aile, şüpheliler hakkında polise şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, 30 Eylül Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, park halindeki motosikleti çalmak için apartman bahçesine girdi. Şüphelilerden biri bahçenin demir kapısını açarken, diğeri de motosikleti çalıştırıp üzerine bindi. Apartmanda oturan ve motosikletin çalışma sesini duyan genç kız, pencereden baktığında şüphelileri fark etti.

Genç kız, hırsızlara müdahale etmek için 1´inci kattaki evinin penceresinden bahçeye atladı. Bir anda neye uğradığını şaşıran şüpheliler, genç kız kendilerine doğru hamle yapınca motosikletin üzerinden atlayıp kaçtı. O anlar ise saniye saniye apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, olay anını anlatan Ayşe K., “Çocuğun gelip kapıyı açtığını gördüm. Görür görmez önlerine atladım. Hırsız olduklarını tahmin ettim. 2 kişilerdi. Birisi 15-16 yaşlarındaydı, diğeri 12 yaşlarında falandı. Motosiklet abimindi . Amacım onları tutup polise teslim etmekti. Abimin motorunu kurtarmak için atladım. Abim o sıra uyuyordu. Orada hiç korkuyu düşünmedim. Beni görünce üzerime sürmeye çalıştılar” dedi.

Ayşe K. motosikleti kilitlediklerini ve kaçan küçük çocuklardan bir tanesinin terliğini sakladığını söyledi.