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        Haberler Yaşam Evin bahçesindeki çökme sonrası Roma dönemine ait mezar bulundu

        Evin bahçesindeki çökme sonrası Roma dönemine ait mezar bulundu

        Gaziantep'te bir evin bahçesindeki çökmenin ardından 2.5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:52
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        Evin bahçesi çökünce ortaya çıktı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.

        Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.

        2.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

        İncelemede, 2.5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.

        BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI

        İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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        #Roma dönemine ait mezar
        #gaziantep
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