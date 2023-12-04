Evin bahçesindeki çökme sonrası Roma dönemine ait mezar bulundu
Gaziantep'te bir evin bahçesindeki çökmenin ardından 2.5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi.
Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi.
2.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE
İncelemede, 2.5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu.
BÖLGE KORUMA ALTINA ALINDI
İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.