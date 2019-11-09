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Premier Lig'de Everton kazandı

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı

09.11.2019 - 21:10 | Güncelleme: Futbol
Everton

Premier Lig'de Everton kazandı, Tottenham berabere kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 12. hafta mücadelesinde Everton, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Tom Davies'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Southampton, 50. dakikada Danny Ings'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton, 75. dakikada Richarlison'un golüyle yeniden 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Everton formasıyla geçen hafta Tottenham karşısında ağları sarsmasının ardından bu maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Everton puanını 14'e çıkarırken, Southampton 8 puanda kaldı.

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