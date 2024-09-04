Bu karışımın evinizde bulunan karıncaları öldürmeye yaramayacağını unutmayın. Bu, sadece bu karıncaların bıraktığı karınca izlerini temizleyerek dışarıda bulunan yeni karıncaların fenomon izlerini takip ederek içeri girmesini engeller.

Bu karışımı yaparken sirke yerine çamaşır suyu da kullanabilirsiniz. Karışımın en önemli parçası karınca izlerini temizlemeye yarayan steril bir temizleyicidir.