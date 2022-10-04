Culkin, bir dönem uyuşturucu problemleri yaşasa da daha sonra kendisini topladı. Şu anda 42 yaşında olan Culkin, 2017 yılından beri Brenda Song ile beraber. Çiftin bir oğlu var. İşte, Evde Tek Başına'nın afacanın son hali...

Fotoğraf: Evde Tek Başına filminin çekildiği ev, Kaynak: AP