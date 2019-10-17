Salep tarifi, nasıl yapılır?

Salep; Türkiye’nin bazı bölgelerinde yetişen (Isparta, Kastamonu) bir bitkidir, tohumlarından öğütülerek salep yapımında kullanılır. Kış aylarda hem besleyici özelliği ile hem de sıcak içi ısıtan yönüyle tercih edilen bir içecektir.

Salep tarifi malzemeleri:

1 litre süt

1 çay kaşığı toz salep

1 çay bardağı toz şeker

Toz tarçın

Salep tarifi hazırlanması: