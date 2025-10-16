Evde pratik ve sağlıklı bir alternatif arayanlara: Kolaylıkla yapabileceğiniz ev yapımı falafel tarifi!

Dışarıda yediklerinizden bile daha lezzetli falafeller yapmak artık çok kolay! Nohutun besleyici gücüyle hazırlanan bu Ortadoğu lezzeti, evde birkaç basit adımla sofralarınıza geliyor. Çıtır dışı, yumuşak içiyle herkesin favorisi olacak bu tarifin tüm detaylarını sizin için derledik…