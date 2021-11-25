Öncelikle kullanacağınız malzemeleri belirlemelisiniz. Parafin mumu, balmumu ya da soya mumu seçebileceğin alternatiflerden bazıları 450 gram parafin mumu yaklaşık 570 ml erimiş sıvı mum eder. 450 gram soya mumuysa eridiğinde yaklaşık olarak 510 ml sıvıya dönüşecektir. 450 gram gerçek balmumuysa eriyince 450 ml sıvıya dönüşür.

Bunların hiçbirini çıkıp almak istemiyorsan evde daha önce yarısına kadar yakılmış ve şekli bozulmuş eski mumları da kullanabilirsiniz. Eski mumları kullanmak, mumu geri dönüştürmek için de güzel bir fırsattır.

Elinizdeki mumları rendeleyerek ya da bir bıçak yardımıyla keserek küçük parçalara ayırın.