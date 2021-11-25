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Evde Mum Nasıl Yapılır? El yapımı mum nasıl olur, hangi malzemeler kullanılır?

Kokulu, kokusuz, renkli, renksiz mumlar son zamanların en popüler ev dekorasyon ürünlerinin başında geliyor. Aydınlatma amacıyla icat edilen mumların zaman içinde kullanım alanları değişmiş, aydınlatma aracı olmaktansa bir dekorasyon eşyası konuma gelmiştir. Çok basit malzemeler ve yöntemlerle evinizde kendi mumunuzu kendinizin de yapabileceğini biliyor muydunuz? Evde mum yapmak zannettiğinizden daha kolay. Evde Mum Nasıl Yapılır? El yapımı mum nasıl olur, hangi malzemeler kullanılır?

25.11.2021 - 14:49 | Güncelleme: KISAYOL

  • Öncelikle kullanacağınız malzemeleri belirlemelisiniz. Parafin mumu, balmumu ya da soya mumu seçebileceğin alternatiflerden bazıları 450 gram parafin mumu yaklaşık 570 ml erimiş sıvı mum eder. 450 gram soya mumuysa eridiğinde yaklaşık olarak 510 ml sıvıya dönüşecektir. 450 gram gerçek balmumuysa eriyince 450 ml sıvıya dönüşür.

    Bunların hiçbirini çıkıp almak istemiyorsan evde daha önce yarısına kadar yakılmış ve şekli bozulmuş eski mumları da kullanabilirsiniz. Eski mumları kullanmak, mumu geri dönüştürmek için de güzel bir fırsattır. 

     

    Elinizdeki mumları rendeleyerek ya da bir bıçak yardımıyla keserek küçük parçalara ayırın. 

  • İçine daha küçük bir tencere koyabileceğin büyüklükteki bir tencereyi yarısına kadar su doldurup suyu kaynatın. Su kaynayında kestiğin mumları başka bir tencereye ya da cam bir hazeneye koyup suyun içine bırakıup enmarti usulü eritin.

    Mumun sıcaklığını bir termometreyle kontrol etmelisiniz. Parafin mumu 50 ile 60 °C arasında eritilmelidir. Soya mumu 76,6 ila 82,2 °C sıcaklıkta eritilmelidir. Balmumu kabaca 62,7 °C sıcaklıkta eritilmelidir. 

     

    Eski mumlar yaklaşık 85 °C’de eritilmelidir. İçinde fitil varsa eski fitilleri bir maşayla tutup çıkarın.

  • Eritilmiş muma koku ekle. Hangi kokuyu seçeceğiniz sizin tercihinize kalmış. Esansiyel yağlar gibi kokuları bir aktardan temin edebilirsiniz. 

    Renk eklemek isterseniz normal gıda boyaları su bazlı olduğu için mumlarda işe yaramaz. Kırtasiyeden yağ bazlı boya alabilirsiniz. 

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    Teneke kutuları, kavanozları, eski fincanları, ısıya dayanabiklen herhangi bir kabı kalıp olarak kullanabilirsiniz. Bir mum kalıbının ortasına fitil yerleştir ve erittiğin mumuiçine dök. 

  • Eğer mümkünse mumun tam 24 saat boyunca soğuması en iyisidir. Parafin mumlar genelde 24 saatte soğur. Soya mumları genelde 4-5 saatte soğur. Balmumu genelde 6 saatte soğur ama eğer imkânın varsa gece boyunca soğuması en iyisidir. Eğer eski mumları eritip mum yaptıysan sadece birkaç saat beklemesi yeterlidir. İşte bu kadar. 

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