Sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Sütlaç; sütlü tatlılar arasında çok sevilen ve tüketilen bir tatlıdır. Özellikle çocuklar için hem besleyici hem de iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Sütlaç yapımı kolay olan ve fırında sütlaç olarak da hazırlanabilen bir tatlıdır.

Sütlaç tarifi malzemeler:

5 çay bardağı pirinç

1 litre soğuk süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 litre su

2 su bardağı toz şeker

Sütlaç tarifi hazırlanması: