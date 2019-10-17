Pizza tarifi, nasıl yapılır?

Pizza çocukların en sevdiği hamur işlerinden biridir. Pizzanın evde hazırlanması da çok zor değil hatta zevkli yapılan bir hamur işidir.

Pizza hamuru malzemeleri:

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 su bardağı ılık su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Pizza tarifi üzerine:

Rendelenmiş mozarellamozarella peyniri

Sucuk

Mantar

Zeytin

Biber

Domates

Pizza sosu

2 su bardağı domates sosu

Bir çay kaşığı kekik

Bir çay fesleğen

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş dövülmüş sarımsak

Pizza hamur ve pizzanın hazırlanışı: