Evde krema tarifi, nasıl yapılır?

Krema; yemeklerde ve pastalarda ya da hamur işlerinde kullanılan ve sürekli tercih edilen bir ek gıdadır. Hazır olarak alınan kremalar; hem daha pahalı olmakta hem de katkı maddeleri içermektedir. Evde yapılarak kullanılabilecek krema yapmak kolay bir uygulamadır.

Evde Krema Tarifi Malzemesi:

3 su bardağı süt

2 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağ (margarin)

Evde Krema Tarifi Yapımı:

Yağın dışında diğer malzemeler bir tencerede telle çırpılarak pişirilmeye başlanır.

Göz göz olmaya başlayınca ocaktan alınır.

Sonra yağı ekleyerek karıştırılır.

Fazla tatlı olması istenirse şeker eklemesi yapılabilir.

Krema hazırdır. Afiyet olsun!