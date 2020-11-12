Cildinizi temizledikten sonra gözeneklerinizi sıkılaştırmak ve ölü hücreleri temizlemek için kullandığınız tonikleri kendi doğal malzemelerinizde hazırlayabilirsiniz. Bu sayede içeriğinde ne olduğunu bilerek doğal bir ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Karma Cilt Tipi İçin Tonik Yapımı

Yarım çay bardağı suyu bir cezvede kaynatarak içerisine yarım çay bardağı kuşburnunu ilave ederek, 15 dakika demlenmeye bırakın. Soğuyan karışımı süzerek bir kabın içerisine koyun ve cilt temizledikten sonra kullanın.

Yağlı Cilt Tipi İçin Tonik Yapımı

7 yemek kaşığı maden suyunu 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile bir kap içerisinde karıştırın. Sabah ve akşam uygulayabilirsiniz. Bu karışım cildinizin canlanmasını ve sıkılaşmasını sağlayacaktır.

Sivilce Problemi Bulunan Ciltler İçin Tonik Yapımı

Bir cezve içerisinde bir tutam biberiye otu ve adayını kaynatın. 20 dakika demlenmesini bekleyerek, karışımınızı süzün. Sonrasında bir kahve fincanı saf alkolü süzdüğünüz karışıma ekleyin. Cildinizi temizledikten sonra bu karışımı 20 gün boyunca uygulayın. Sivilcelerin kurumasına yardımcı olarak sıkılaştırmaya faydalı olacaktır.

Limon Toniği Yapımı

Bir şişe içerisine 1 adet limon suyu ve 1 çay bardağı votka koyarak, iyice çalkalayın. Sadece 1 hafta boyunca sabah ve akşam uygulayın.

Papatya Toniği Yapımı

Yarım litre su içerisine bir tutam papatya ekleyerek, kaynatın. 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Buz kalıplarına bu karışımı süzerek, dondurun. Her sabah tonik olarak papatyalı buz küplerini cildinize sürerek uygulayın. Cildinizin diri kalmasını ve canlanmasını da sağlayacaktır.