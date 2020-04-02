Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünyayı endişeye boğan Covid-19, tüm insanları evde yaşamaya mahkum etmişken sık rastlanan farklı hastalıklara sahip bireylerin dikkatli olmalarını gerektiren nedenler ve uymaları gereken bazı kurallar var. Virüs tehditi nedeniyle ev kapanan tansiyon ve diyabet hastalarının bunu kendilerini korumak için yaparken sağlıklarından olma riski taşıdıkları belirtiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, bu hastalara uyarılarda bulunarak, “Öncelikli ve mutlaka uymanız gereken iki kuraldan biri evde kalmak ikincisi ise virüsten korunup hijyen tavsiyelerini yüzde yüz uygulamak”diyor. Peki evde kalan tansiyon ve şeker hastalarının bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerekiyor? İşte sağlık açısından altın değerinde öneriler:

1.Tansiyon veya şeker ilaçlarınızı asla kesmeyin ve diyetiniz varsa devam edin. Bazı tansiyon ilaçları ile ilgili çıkan haberlerin henüz doğrulanmadığını unutmayın. İçinde bulunduğumuz ortamda kesilmesi istenen tansiyon veya şeker ilacı bulunmadığı ve tavsiyenin tek bir ilaç için geçerli olmadığı belirtiliyor. Buna karşın ibuprufen içeren bazı ateş düşürücü, ağrı kesici veya soğuk algınlığı ilaçlarından uzak durun. Bu tür ilaçları kullanmadan önce içlerinde ne olduğuna bakın veya birinden sizin yerinize kontrol etmesini isteyin.

2.Hastalığınızla ilgili acil bir durum olmadıkça sadece kontrol için sağlık kuruluşlarına giderseniz virüs bulaşabileceği gerçeğini unutmayın. Düzenli kontrol zamanınız geldiyse erteleyin.

3.Tansiyon ve şeker ölçümlerinizi daha sık yapın. İstenilen seviyede değilse önce bir hemşire veya doktor ile telefonda konuşun. Bir çok hekim ve hastane, internet üzerinden çevrimiçi danışmanlık hizmeti veriyor. Bu uygulamadan siz de yararlanın.

4.Şekeriniz 300’ün üzerinde çıkar ve genel durumunuz bozulursa hastaneye gitmeniz gerektiğini düşünseniz bile önce telefonla danışmayı tercih edin. Şeker hastaları idrarda keton ve şeker koması olasılığına bakmak için varsa idrar test çubuklarını kullanabilir.

5.Bugüne kadar henüz hiçbir vitamin,bitkisel ürün veya gıdanın Koronavirüs’e karşı etkili olduğu kanıtlanmadı.Bu nedenle yararlı olacağını düşünerek kullanacağınız bir ürünün zararlı olabileceğini de unutmayın. Yapılacak en doğru şeyin iyi beslenme, iyi uyku ve ev içinde bol hareket ve egzersiz olduğunu hatırlayın.

6.Evde spor yapmak dışarı çıkıp spor salonuna gitmekten daha kolay.Yeter ki isteyin ve kararlı olun. Bilimsel çalışmalar evde yapılan egzersizin birden çok yararı olduğuna işaret ediyor. Bu sayede tansiyon ve şeker düzene giriyor, kilo almanın önüne geçiliyor, içinde bulunulan durumun yarattığı korku, anksiyete ve uyku bozukluğu hali düzeliyor.

EVDE NASIL SPOR YAPMALI?

Gün içinde zamanınızın belli bölümünü spora ayırın. Bunu yapmak için size en uygun zamanı seçin ve düzenli bir program uygulayın. Amacınız ev içinde günde toplam 20-30 dakika yürüyüş yapmak veya toplam 4 bin adımı geçmek olsun. Bir defada yapmanıza gerek olmadığı için üçe bölerek bile gerçekleştirebilirsiniz. İlk günden 30 dakika yürümeniz veya 4 bin adım atmanız şart değil. Temponuzu her hafta yavaş yavaş artırabilirsiniz. Hedefinize ev içinde yürüyüş yaparak (olduğunuz yerde) veya varsa ev bisikleti veya koşu bandını kullanarak ulaşabilirsiniz. Durduğunuz yerde yürüyüşü hafife almayın ve işe yaradığını unutmayın. Dizi seyrederken, telefonda konuşurken ve yaptığınız yemeğin pişmesini beklerken hareket edin. Öyle olunca 20 dakika hareket (veya 4 bin adım atma) yapmanın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

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