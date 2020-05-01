"Evde kal" çağrısına uyuluyor

AA

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, bu kapsama dahil olmayan Kilis ve Adıyaman'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.Kilis'te işlek cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik hakim oldu.Polis ve jandarma ekipleri kent giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürdü.Ekipler, kent merkezinde de vatandaşlara evde kalmaları için Türkçe ve Arapça uyarı anonsları yaptı.