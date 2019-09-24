Evde gargara nasıl yapılır?

Gargara dişlerin temizlenmesi ve ağız kokusunun geçirilmesi amacıyla yapılabilmektedir. Ağız temizliği sağlamak için dişlerin fırçalanması ve diş ipi kullanılmasının yanında gargara yapmak da ağızda bakteri oluşumunu ölemek için önemli bir işlemdir.

Öncelikle yemek yedikten sonra sadece suyla yapılan gargara; dişlerin aralarında kalan artıkların giderilmesi amacıyla yapılır. Ağıza su alarak tüm ağız içerisinde çalkalanarak tükürülür. Ancak ağız gargarası yaptıktan sonra diğer diş temizleme işlemlerini mutlaka yerine getirmek gereklidir.

Diş fırçalama imkanı olmayan durumlarda gargara yapılarak ağızın çalkanması gerekli bir uygulamadır. Eğer gargara suyunun içerisine biraz tuz atılarak gargara yapılırsa diş etleri içinde fayda sağlama açısından önemli olabilmektedir. Besin artıklarının temizlenmesinin yanında diş üzerinde oluşan ve yapışan artıkların da atılmasını sağlamış olacaktır.

Gargara olarak suyun dışında farklı ürünler de piyasa da bulunmaktadır. Mentol içeren bu ağız gargaraları ile bakım sonrası gargara yapmak ağızın hoş kokmasını da sağlama açısından tercih edilebilir. Ancak yutulması açısından sağlıklı değildir. İçerdikleri bazı kimyasallar sıkıntı yaratabilmektedir. Bu konuda dikkat edilmeli ve yutmamaya çalışmalıdır.

Bunun yanında diş hekimleri tarafından diş eti hastalığı ve sağlığı için klorheksidin medikal bileşen içerikli gargaralar daha sağlıklı bir temizlik sağlamaktadır.