Evde el işi ürünler yaparak para nasıl kazanılır?

El işi yaparak evlerden para kazanma işi eskiden beri yapılmaktadır. El işi ve örgü yaparak para kazanmak birçok ev kadınının kendi çevresinde yaptığı işlerdendir. Özellikle bebekler için yelek, kazak, atkı, bere, patik ve süveter işlemesi paralı olarak yaptırılmaktadır. Sadece el emeği bile çok fazla olan bu ürünler birçok işe göre fazla para kazandırmaktadırlar. Çünkü maliyeti oldukça azdır.

Evde Yapılabilecek El İşleri Nelerdir?

Bayanlara evde ek iş imkânı olarak birçok seçenek vardır. Örgüden takıya, aksesuardan çantaya, süslemeden dantele kadar farklı şeyler yapılabilmektedir. Yapılabilecek evde ek iş imkânları şöyle sıralanabilir;

Örgüden kıyafet ve çanta işleme,

Dantel salon ve mutfak takımları işleme,

Takı ve aksesuar yapma,

Ahşap ev eşyaları yapma ve süsleme.

Evde ek iş olarak örgü yapmaya başladığınızda malzemeyi kendim alıyorum deyip, sadece el işi parası alabilirsiniz. Bu genelde sipariş olmayan örgü ve dantel işlerinde yapılmaktadır. Hazır işlenmiş ürünler satan bayanlar, sadece el emeği parası alırlar. Parçaya göre fiyatlandırma yapılmaktadır. Bir lif 5 TL ye ek gelir sağlarken, bir bebek yeleği 25 – 30 TL kazanç sağlamaktadır. Bu tür ürünlerin maliyeti ise ipin kalitesine göre olup, 5 – 7 TL arasında değişmektedir. Bir lifin maliyeti ise 50 kuruş bile olmamaktadır. Sipariş üzerine satışlarda ise fiyatlar biraz daha yüksek olacaktır. Malzeme parası da üzerine koyularak hesaplama yapılır. Yetişkin bir kadın için 100 TL ye el işi ceket işlenebilmektedir. Maliyeti en fazla 10 TL olacaktır. Siz de bu tür örgü yetenekleriniz için kendinizi sosyal medyada tanıtarak sipariş alabilirsiniz. Tuhafiye dükkânları satış için hazır örgüler isteyebilmektedir.

Dantel işinde fiyatlar değişiklik göstermektedir. Dantelin parçasına ve istenilen yere göre fiyat değişmektedir. Özellikle çeyiz için yapılan işlerde yatak odasından mutfağa kadar büyük bir dantel takımı istenebilmektedir. 500 TL ile 1000 TL arasında büyük bir dantel takımı yapılmaktadır. Bunların içerisinde salon için dantel takımı, dantel masa örtüsü ve dantel mutfak perdesi bulunabilmektedir. El işi ürünler yapıp para satarak para kazanmak dantel işinde son derece kazançlı olmaktadır. Böyle bir takımı bir ayda bitirerek, aylık 1000 TL kadar kazanabilirsiniz. Oturduğunuz yerden televizyon başında dantel işleyebilirsiniz.

Evde işveren firmalar size toplu olarak örgü ve dantel işleri yaptırabilirler. Tuhafiyeler için evde takı da yapabilirsiniz. Boncuk ve diğer gerekli malzemeleri alarak, seri üretim ya da sipariş usulü çalışabilirsiniz. Bilekliklerden kolyeye, küpeden yüzüğe kadar pek çok aksesuar yapılabilmektedir. Takı işinde tahta malzemeler, ipler, boncuklar ve doğal taşlar kullanılmaktadır. İstediğiniz şekil ve büyüklükte takıyı kolayca yapabilirsiniz. Bunun için çeşitli örnekleri de inceleyebilirsiniz. Böylece evde el işi ürünleri yaparak az maliyet ile çok kazanç sağlarsınız.