Sabun nasıl yapılır?

Sabun günlük hayatımızda vazgeçilmez olan bir temizlik ürünüdür. Genelde sabunu hazır olarak ediniriz. Ancak içerdiği katkı maddeleri yüzünden ister istemez tedirgin oluruz. Evde doğal yöntemlerle doğal bir sabun yapabiliriz. Özellikle zeytinyağlı sabun Deneyelim ve görelim!

Zeytinyağlı sabun tarifi malzemeleri:

3 su bardağı Zeytinyağı

6 su bardağı Su

1 su bardağı Sud kostik ( Lavabo açıcı)

Termometre

Sabun kalıpları

Çelik tencere (6 litrelik)

Tahta yemek kaşığı ve mikser

Zeytinyağlı sabun tarifi hazırlanması:

Bir büyük çelik tencereye 6 bardak su konulur.

İçine 1 bardak kostik yavaş yavaş eklenir kendi bu karışımda ısınır.

40°C’ ye inmesi beklenmelidir.

Zeytinyağı başka bir kapta 40°C e kadar ısıtılır.

Aynı ısıya gelen kostiğin içine yavaş bir şekilde dökülür.

Mikserle düşük ayarda 10 dakika çırpılır ancak dikkat edilmelidir (gözlük ve ağza maske takılması gerekir, ellere de eldiven giymek şarttır)

Sonra her 5-10 dakika arayla, 1-2 dakikalık çırpılmalar yapılır.

Kıvamı koyu bir bozayı andıracak şekilde olmalıdır. Isı 40°C de olmalıdır. (termometre ile kontrol edilmelidir)

Kıvama geldikten sonra bir battaniyeye ile sarılır, 24 saat süresince bekletilir.

Süre bitince kalıplara dökülerek 2-3 gün beklemeye alınır.

3 gün sonra kalıplardan çıkarılarak telli bir tezgaha konularak 2 ay süresince kuruması sağlanır.

Üzeri beyaz toz halini alabilir bu sodanın dışa çıkmasıdır.

Fırçalamak gereklidir. Artık sabun kullanıma hazırdır.