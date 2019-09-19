Kas yapmak, erkeklerin en çok önem verdiği ve kaslı bir vücut ile daha göz alıcı olacakları düşüncesi onları yönlendirmektedir. Bunun için spor salonlarına gidilir ve sürekli bir çalışma sergilenir. Kas yapmadan önce vücudun belli bir kilo seviyesine gelmesi öncelikle şarttır. Yağ birikmiş; karın, kol, bacak, sırt ve kalçalar hem hareket etmeyi zorlaştırır hem de kas yapmayı güçleştirir.
Öncelikle kilo verildiğini düşünerek kas yapmanın nasıl sağlanması konusunda öneri listesi verelim.
- Kas liflerini geliştirmek için komple bir çalışmaya önem verilmelidir.
- Bölgesel çalışmalar yerine komple kas geliştirmek üzere çalışma yapılmalıdır.
- Kaslar yoğun çalışmalardan sonra bir kaç gün dinlendirilmelidir.
- Bol su tüketimi çok önemlidir. Vücut suya doymalıdır.
- Serbest ağırlıklarla çalışmak daha çok kas yapmayı sağlar.
- Dengeli ve güçlü bir beslenme uygulanmalıdır. Tek yönlü beslenmeden uzak durmak gerekir.
- Uyku düzeni önemlidir. 8 saat uyumak şarttır.
- Bacak kaslarını da geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak gereklidir.
- Squat ve bar uygulaması mutlaka yapılmalıdır.
- Gün içerisinde alınan kalori antreman öncesi ya da sonrası harcanmalıdır.
- Kas depolarının dolması için çalışmadan sonra beslenmelidir.
- Protein tüketimi zorunlu olarak yapılmalıdır.
- Antremanlar belli bir düzende yapılmalı ve çeşitlendirilmelidir.
- Balık yağı gibi omega3 ve omega6 yağ asitleri alınması gereklidir.
- Antreman ve beslenme dengeli olmalıdır.
- Antremanları düzenli yapmak ve çeşitlerini çoğaltmak gereklidir.
- Antremanlar ilerledikçe ağırlıklar artırılmalıdır.
- Sabırlı olunmalı haftalık 2,5 kg kas yapımı normal artıştır.
- Gelişigüzel çalışmak yerine düzenli bir periyodik sıralama içerisinde çalışılmalıdır.
- Gerçekçi olmak kişisel yapıya göre kas yapmak gereklidir.
- Vücut yağ ölçümü yapılmalı ona göre hareket etmelidir. Bu kas kütlesi takibine olanak verir.
- Bir kaç ay içerisinde uzun dinlenmeler gereklidir. Eklemler, tendonlar ve kaslar için dinlenme ve toparlanma şarttır.
- Squat, bench press, deadlift tarzı çekişler ve egzersiler uygulamak gereklidir.
Kas yapmak için gerekli olan donanım ve çalışma sağlanırsa, düzenli ve istikrarlı bir yol izlenirse mutlaka etkili olacaktır.
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