Evde dantel işi veren firmalar

11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Firmalar giderek evlerde iş konusunda daha fazla imkân sağlamaktadırlar. Evde dantel işi yaparak para kazanmak için sizler de sipariş alabilirsiniz. Hem oturup televizyonunuzu izleyin hem de para kazanın. Para kazanmak için alacağınız dantel işini ne kadar sürede yapacağınızı belirterek paranızı alabilirsiniz.
Ev hanımlarına uygun olan dantel işi ile birçok kadın evinde para kazanabiliyor. Ek gelir elde etmek isteyenler evinde dantel işi hazırlayabilir ve bunları satabilirler. Size sipariş veren firmalar dantel işi için gerekli miktardaki malzemeleri göndereceklerdir. Bu malzemeler ile verilen dantel siparişini yapabilirsiniz. İsterseniz tek başınıza çalışabilir ve dantelinizi teslim edebilirsiniz. İsterseniz de grupla çalışarak ailenizde ya da arkadaşlarınız ile bu işi yapabilirsiniz.
Dantel işi fabrikalarda yapılamadığından evde ek iş imkanları arasında hala popüler olarak yer almaktadır. Firmalar üretim için evlere sipariş vermektedirler. Dantel olarak birçok eşya yapılmaktadır. Dantel işinde;
Evde dantel işi yapabilirim diyorsanız bu yıl da dantel işi siparişi alabilirsiniz. 2019 yılında özel olarak dantel işi yapılabilmektedir. Evlerde birçok alan için dantel siparişi verilmektedir. Evinizde durarak dantel işleyebilirsiniz. Evden çıkmadan bayanlara evde ek iş imkanı sağlayan bu firmaların sayesinde yeteneklerinizi konuşturabilirsiniz.
Evde Dantel İşi Yapma
Evde işveren firmalar dantel işi vererek belirli ücretler ödemektedirler. Bu firmaların sizden istediği bazı önemli kriterler vardır. Dantel işlerinin kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. Model için belirli bir kural yoktur. Burada tek dikkat etmeniz gereken muntazam şekilden yapılmaktadır. Özenli bir şekilde yapacağınız dantel işinde eliniz düzgün ise sürekli olarak firma size sipariş verecektir
Evde ek iş yapmak için firmaların size ulaşmasını istiyorsanız ad ve soyadı bilginiz gerekmektedir. Bunun yanında başvuru sırasında telefon numarası ve adres bilgisi vererek başvuru yapabilirsiniz. Uygun görüldüğünüzde firma sizin dantel işinizi görmek için sipariş verecektir. Sonrasında evde dantel işi veren yerler sizi beğenirlerse tekrar sipariş vereceklerdir. Başvurunuz sırasında önceden yaptığınız dantel işlerinin resmini de koyarsınız daha etkili olacaktır. Yapılan işlemler sonrasında sürekli olarak dantel işi yapabilirsiniz. Yapacağınız parça başına ücret alırsınız.Dantellerin büyüklüğüne göre fiyatlandırma yapılmaktadır.
Dantel başına 10 – 300 TL arasında fiyat biçilebilmektedir. Evde dantel işi veren firmalar işin büyüklüğüne göre size süre vermektedir. Bu süre zarfında işi teslim etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde maaşınızdan geciken ücret kadar kesinti yapılacaktır.
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