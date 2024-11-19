Evde çıtır nugget yapımı: Dışarıdan daha lezzetli olmasının 5 sırrı!
Evde hazırlayabileceğiniz, dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak kadar lezzetli ve çıtır çıtır bir nugget tarifine ne dersiniz? Üstelik hem pratik hem de tamamen sizin kontrolünüzde hazırlanan bu tarifle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Çocukların da bayılacağı bu atıştırmalık, sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!
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Hızlı ve kolay bir şekilde harika bir nugget hazırlamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz! Dışarıda yediklerinizin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda endişeleriniz varsa, ev yapımı nugget tam size göre. İşte detaylar!
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MALZEMELER
500 gram tavuk göğsü
1 çay bardağı un
1 çay bardağı galeta unu
1 çay bardağı mısır gevreği (isteğe bağlı, ekstra çıtırlık için)
2 yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
Kızartmak için sıvı yağ
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HAZIRLANIŞI
Tavuk göğsünü küçük, ısırık büyüklüğünde parçalara kesin.
Eğer mısır gevreği kullanacaksanız, bir buzdolabı poşetine koyup merdane ile kırıntı haline getirin ve galeta unu ile karıştırın.
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- 4
Bir kaba unu koyun. Başka bir kaba yumurtaları kırıp çırpın.
Üçüncü bir kaba galeta unu, mısır gevreği, tuz, karabiber ve baharatları ekleyip karıştırın.
- 5
Tavuk parçalarını önce una bulayın, fazla unu silkeleyin. Ardından çırpılmış yumurtaya batırın.
Son olarak galeta unu ve baharat karışımına bulayın.
- 6
Tavada bol sıvı yağı ısıtın. Tavuk parçalarını kızgın yağa atarak her iki tarafını da altın sarısı olana kadar kızartın.
Fazla yağı çekmesi için tavukları havlu kağıt serilmiş bir tabağa alın. Afiyet olsun!
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