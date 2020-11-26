Cildimizde zamanla meydana gelen kolajen yapısının bozulması sonucu kırışıklıklar, çatlaklar ve sarkmalar oluşmaktadır. Bunların yanında sivilce oluşumu ve dış etkenlerde cildin yıpranmasına ve yorgun görünmesine etkendir. Bu yüzden cildimize günlük olarak bakım yapmamız ve nefes almasını sağlamamız önem taşımaktadır.

Günlük olarak cildimizin temizliğini yaptıktan sonra çeşitli malzemeler ile ekonomik ve doğal bakım yapmak cildin oluşan etkenleri tolere etmesini sağlamaktadır. Herkesin evinde mutlaka bulunan elma sirkesi ile bakım uygulamak cildin; nemlenmesini, kendini yenilemesini ve sivilce oluşumlarının engellenmesine yararlı olmaktadır.

Elma Sirkesi Bakımı

1 yemek kaşığı sirkesini bir kase yoğurt ile karıştırın. İçerisine 1 yumurta sarısı ekleyin ve uygulayın. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra ılık su ile temizleyin. Bu maskeyi her hafta uyguladığınızda meydana gelen yıpranma, lekeler ve kuruluk ortadan kalkacaktır.

Çilek Bakımı

Yüzünüze taze çileklerden birkaç tane dikine keserek, oval şekilde masaj yaparak uygulayın. 10 dakika bekleyin ve ılık su ile yıkayın. Cildiniz canlanacak ve parlayacaktır.

Bu şekilde maske uygulamaları, gün sonunda makyaj yapıyorsanız temizliği çok önemlidir. Cildiniz gün boyunca makyaj, hava kirliliği ve rüzgar gibi etkenlerden dolayı tıkanarak nefes alamaz hale gelir. Eğer cildinize gerekli özeni göstermez ve ölü hücrelerden temizlenmesini sağlamazsanız; gün geçtikçe bu kir katmanlaşarak cildinizin deforme olmasına neden olur.

Eve geldiğinizde cildinizi güzelce temizleyin. Hafta da bir veya günlük olarak uyguladığınız maskenizi yapın ve cildinizin gerekli vitaminleri almasını sağlayın. Sonrasında güzelce temizleyin ve toniğinizi uygulayarak, gözeneklerinizin sıkılaşmasını bekleyin. Bu işlemlerden sonra yatmadan önce E vitamini içeren nemlendiricinizi sürün.

Düzenli uygulamalarınız ve bakımınız sonucunda cildinizin daha farklı göründüğüne ve nefes aldığını şahit olacaksınız.