Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Yeni memur maaş zammı ile beraber ise 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ve engelli evde bakım maaş zammı belli olacak. Peki, 2024 aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?