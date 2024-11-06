Kasım ayı itibarıyla evde bakım maaşlarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Her ay belirli miktarlarda ihtiyaç sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini haberimizde derledik. İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası...