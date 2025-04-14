Nisan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı evde bakım maaşı ödemeleri için Nisan ayında da gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. 10 bin 125 TL olarak hesaplara aktarılan destek ödemesinin yatırılıp yatırılmadığı, e-Devlet sistemi üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşı yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konuya dair en son gelişmeler...
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Nisan ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarına yönelik araştırmalar yeniden hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz ay toplam 5,4 milyar liralık ödeme yapıldığını açıklamıştı. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan bu destek ödemeleri, hak sahibi aileler için kaynak olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Nisan ayı evde bakım maaşları hesaplara geçti mi? İşte, güncel bilgiler...
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NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Nisan ayı ödemelerinin de 15 Nisan'da başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Yeni açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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2025 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Memur maaşlarındaki artış nedeniyle evde bakım maaşı 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.