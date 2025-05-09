MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ancak evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmadı.

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Buna göre, Mayıs ayı ödemelerinin de 15 Mayıs'ta başlaması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayı ödemelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.