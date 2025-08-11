2025 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, binlerce kişi maaşların yatacağı günleri öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Memur maaş katsayısında gerçekleşen son artışla beraber evde bakım destek ödemeleri de zamlı tutarlarıyla devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenecek? İşte, artırılan ödeme miktarları ve güncel ödeme tarihleri hakkında tüm ayrıntılar…
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, evde bakım maaşı ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı konusu, destekten faydalanan vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 2025 yılı içerisinde evde bakım desteği kapsamında toplam 37 milyarı aşkın ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte evde bakım yardımı miktarları da güncellenerek zamlı şekilde hesaplara aktarılıyor. Peki, Ağustos ayı ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte süreç ve takvime dair en güncel gelişmeler…
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.