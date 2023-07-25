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        Haberler Magazin Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a övgü: O bir ikon! - Magaizn haberleri

        Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a övgü: O bir ikon!

        Dünyaca ünlü aktris Eva Mendes, Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Mendes, Türkan Şoray için "İkon" dedi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 15:37
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        Eva Mendes'ten Türkan Şoray'a övgü: O bir ikon!
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        Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın başrollerinde yer aldığı 1970 yapımı 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi.

        Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.

        4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı büyük ilgi gördü ve haber hazırlanana kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldü.

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        #Türkan Şoray
        #Eva Mendes
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