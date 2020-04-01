Evde Simit nasıl yapılır? Evinizde güzel bir hafta sonunda ayağınızı uzatırken sıcak bir çayın yanında gevrek bir simit iyi gitmez miydi? Yapımı oldukça pratik ve basit olan bu tarifin gelin nasıl yapıldığını beraber bakalım.

Ev Yapımı Simit Malzemeleri

1 bardak süt

1 bardak su

1 fincan sıvıyağ

1 kaşık kuru maya

1 kaşık şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Un

2 kaşık pekmez

Kavrulmuş susam

Ev Yapımı Simit Hazırlanışı

Şeker, süt ve mayayı ıslatın.

Sıvıyağ ile tuz ve unu ekleyip hamuru yoğurun.

Hamuru 1 saat kadar mayalandırın.

Mayalanmış hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Kopardığınız parçalara simit şekli verin.

1 bardak su ile pekmezi karıştırın.

Yaptığınız bu karışımı hamura bulayın.

Hamurunuzu daha sonra susama bulayın ve tepsiye dizin.

Önceden sıcaklığını hazırladığınız fırında kızarana kadar pişirin.

Tüm bu işlemlerden sonra afiyetle ev yapımı simitlerinizi yiyebilirsiniz.