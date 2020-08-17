Cildinizin daha pürüzsüz, canlı ve gergin görünmesini istiyorsanız, evde uygulayabileceğiniz bu tarifler ile güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Bu maske tarifleri kan akışını hızlandırarak, cildinizin yenilenmesini ve daha güzel görünmesini sağlayacaktır.
Pürüzsü Cilt İçin Maske Tarifleri
Zeytinyağı Maskesi;
- 1 kahve fincanı zeytinyağı ile 10 damla elma sirkesini karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı yatmadan önce cildinize dairesel hareketler yaparak uygulayın.
- Haftada 2 kere düzenli olarak 1 ay boyunca uygulanmalıdır.
- Cildin pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlayarak, kırışıklıkların hafiflemesine yardımcı olacaktır.
Yoğurt Maskesi;
- 2 yemek kaşığı yoğurt içerisine 2 adet püre haline getirdiğiniz çileği karıştırın.
- Ardından cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin.
- Soğuk su ile durulayın.
- Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
- Yoğurt cildinizi temizleyecek, çilek ise peeling etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandıracaktır.
Üzüm Kürü;
- 2 tatlı kaşığı üzüm suyu, kaymak ve 2 çay kaşığı limon suyunu karıştırın.
- Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin.
- Ardından ılık su ile durulayın.
- Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.
- Düzenli uygulandığında kırışıklıkların görünümünü inceltecektir.
Yumurta Maskesi;
- 1 yemek kaşığı süt ve 1 yumurta sarısını karıştırın.
- Cildinize uygulayın ve ince bir bez ile kapatın.
- Yaklaşık 20 dakika bekleyin ve yüzünüzü örtüğünüz bez ile silin.
- Ardında ılık su sonrasında soğuk su ile durulayın.
- Haftada 1 kere, 2 ay boyunca düzenli uygulamanız halinde cildinizi derinlemesine nemlendirerek, pürüzsüz görünmesini sağlayacaktır.
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