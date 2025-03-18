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        Ev heyelanda takla attı!

        Artvin'de meydana gelen heyelanda korku dolu dakikalar yaşandı. Olayda bir ev takla atarak devrildi. O anlar da kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:50
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        Ev heyelanda takla attı!
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        Artvin’de merkeze bağlı Çamlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev hasar gördü.

        İHA'nın haberine göre evlerden biri yapısal bütünlüğünü bozmadan takla atarak devrildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Bir haftadır bölgede etkili olan hava sıcaklıkları sonrasında karların erimeye başlaması ile birlikte Çamlık Mahallesi Ziyaret Sokak'ta heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında, yapısal bütünlüğünü kaybetmeyen bir ev, altındaki toprağın kayması sonucu önce yan yattı, ardından taklalar atarak devrildi.

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        O anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Artvin Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edilerek dere yatağındaki suyun açılan kanal ile kontrol altına alınması sağlandı.

        Yazlık olarak kullanılan evlerde heyelan sırasında kimse bulunmazken, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. 2 evin büyük çaplı zarar gördüğü heyelanda ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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