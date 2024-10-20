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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Eutelsat, SpaceX roketi ile ilk uydularını fırlattı - Teknoloji Haberleri

        Eutelsat, SpaceX roketi ile ilk uydularını fırlattı

        Eutelsat geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği birleşmenin ardından, Elon Musk'ın SpaceX roketi ile ilk uydularını fırlattı. Bu adım, şirketin büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 20.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.10.2024 - 13:03
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        Eutelsat, SpaceX roketi ile ilk uydularını fırlattı
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        Paris merkezli Eutelsat, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin OneWeb şirketiyle bir araya gelerek güçlerini birleştirdi. Bu birleşmenin ardından şirket, SpaceX roketi kullanarak ilk uydularını başarılı bir şekilde fırlattı. Bu adım, şirketin küresel iletişim ağı için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

        Eutelsat (ETL.PA), gelir bakımından dünyanın üçüncü büyük uydu operatörü olarak, iletişim ağı için 20 uydu fırlattı. Bu fırlatma, geçen yıl Fransa'nın Eutelsat ve İngiltere'nin OneWeb şirketlerinin birleşmesinden bu yana ilk büyük adım olarak kaydedildi. SpaceX Falcon 9 roketi, Pazar günü Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden GMT 05:13'te Eutelsat uydularıyla havalandı.

        BİRLEŞME SONRASI İLK UYDULAR

        Eutelsat CEO'su Eva Berneke, "Bu, birleşmeden bu yana OneWeb uydularının ilk fırlatılışı," diyerek, önümüzdeki yıllarda daha fazla uydu fırlatacaklarını belirtti. Paris merkezli grup, Eutelsat ve İngiltere'nin OneWeb şirketlerinin geçen yıl Eylül ayında birleşmesiyle kurulan yeni bir yapıya sahip. Şirket, yayıncılar, telekomünikasyon şirketleri ve radyo istasyonlarına hizmet veren 600'den fazla düşük yörüngeli uyduya sahip.

        TELEKOM EKOSİSTEMİNE ENTEGRASYON

        Eva Berneke, "Telekom ekosistemine entegre olmak istiyoruz. Uydular, genel bağlantı ekosistemlerinde ilginç bir niş oluşturuyor, ancak uydu her zaman küçük bir parça olarak kalacak," dedi. Eutelsat, Fransa'nın Orange ve Avustralya'nın Telstra gibi telekom operatörlerini müşterileri arasında saymakta ve ABD'deki AT&T gibi diğer büyük şirketlerle de görüşmeler yürütmektedir.

        Şirketin 4 milyar dolarlık sipariş birikimi bulunmakta olup, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin açılmasını beklemektedir. Hindistan pazarı, 2030 yılına kadar yılda %36 büyüyerek 1,9 milyar dolara ulaşacak şekilde öngörülmektedir. Hindistan, uydu hizmetlerine izin verme sürecindedir ve yerel oyuncular ile Starlink gibi şirketler arasında bazı sürtüşmeler yaşanmıştır.

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