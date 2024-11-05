EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklandı. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-EUS ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Eczacılık sınavı için sonuçlar geldi. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı
EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024-EUS ve 2024-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı
13 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ile 2024 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI