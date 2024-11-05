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        Haberler Bilgi Yaşam EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS STS sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanan "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" sonuçları bugün açıklandı. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:04
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        EUS STS sınav sonuçları açıklandı mı?
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        Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-EUS ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Eczacılık sınavı için sonuçlar geldi. İşte EUS-STS sonuç sorgulama ekranı

        EUS STS ECZACILIK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024-EUS ve 2024-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı

        13 Ekim 2024 tarihinde uygulanan 2024 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ile 2024 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Eczacılık) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Kasım 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        EUS STS SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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