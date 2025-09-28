Habertürk
        Eurovision'da İsrail oylaması yapılacak

        Eurovision'da İsrail oylaması yapılacak

        İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması yönündeki çağrılar artarken, organizatörler 2026 yarışması için karar verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 14:08 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:08
        Eurovision Şarkı Yarışması organizatörleri, üye yayıncıların İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılıp katılamayacağına ilişkin kasım ayında oylama yapacaklarını açıkladı.

        Organizatörler, İsrail'in Gazze'deki işgali nedeniyle ülkenin yarışmadan çıkarılması yönündeki çağrıların arttığını söyledi. Yarışma sözcüsü Dave Goodman, kamu yayıncılarını bir araya getiren ve etkinliği düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union-EBU) yönetim kurulunun, oylamanın kasım ayı başlarında çevrimiçi olarak düzenlenecek olağanüstü genel kurulda yapılacağını belirtti.

        Geçen yılki yarışmada İsrail protesto edildi
        Geçen yılki yarışmada İsrail protesto edildi
        Dave Goodman üyelere gönderilen e-postada, oylamanın İsrailli kamu yayıncısı ve EBU üyesi İsrail Kamu Yayın Kurumu 'Kan'ın katılıp katılmayacağına yönelik olacağını belirtti. Bir ihraç kararının kabul edilmesi için oylamada 'mutlak çoğunluk' sağlanması gerektiğini söyledi.

        İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya gibi ülkeler, Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in yarışmadan men edilmemesi halinde Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacaklarını açıkladı.

        Eden Golan
        Eden Golan

        2024'te organizatörler, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırıya atıfta bulunarak, İsrail'in başlangıçta 'Ekim Yağmuru' olarak adlandırdığı şarkının sözlerini değiştirmesini istemişti. Şarkının adı 'Kasırga' olarak değiştirilmiş ve İsrailli şarkıcı Eden Golan'ın yarışmada kalmasına izin verilmişti.

        Eurovision tarihi uzmanı Dean Vuletic; "Bu, Eurovision'un karşılaştığı en büyük krizlerden biri, çünkü organizasyon içinde ciddi bir bölünme yaratma potansiyeline sahip" dedi.

        #eurovision
        #israil

