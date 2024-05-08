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        Haberler Televizyon Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Eurovision canlı yayın bilgisi!

        Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Eurovision 2024 finali için geri sayım başladı. Dünyanın pek çok bölgesinden katılım gösteren yarışmacılar Eurovision Şarkı Yarışması için ülkelerini temsil edecek. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision finali, ilk yarı finali ve ikinci yarı final tarihleri belli oldu. Canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 12:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:43
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        • 1

          Her yıl düzenlenen Eurovision 2024 yılı için final tarihi belli oldu. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi. Peki Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision yeri, saati, canlı yayın bilgisi

        • 2

          EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Eurovision yarı final canlı yayını saat 21.00'de başlayacak. İkinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.

          Eurovision 2024, ülkemizde YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

        • 3

          SERTAB ERENER SAHNE ALACAK!

          Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor.

          Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.

        • 4

          EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER

          Avustralya

          Electric Fields / One Milkali (One Blood)

          Avusturya

          Kaleen / We Will Rave

          Azerbaycan

          FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar

          Belçika

          Mustii / Before the Party's Over

          Hırvatistan

          Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim

          Kıbrıs

          Silia Kapsis / Liar

          Çekya

          Aiko / Pedestal

          Danimarka

          SABA / SAND

          Estonya

          5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

          Finlandiya

          Windows95man / No Rules!

          Fransa

          Slimane / Mon amour

          Gürcistan

          Nutsa Buzaladze / Firefighter

          Almanya

          ISAAK / Always On The Run

          Yunanistan

          Marina Satti / ZARI

          İzlanda

          Hera Björk / Scared of Heights

          İrlanda

          Bambie Thug / Doomsday Blue

          İsrail

          Eden Golan / Hurricane

          İtalya

          Angelina Mango / La noia

          Letonya

          Dons / Hollow

          Litvanya

          Silvester Belt / Luktelk

          Lüksemburg

          TALI / Fighter

          Malta

          Sarah Bonnici / Loop

          Moldova

          Natalia Barbu / In The Middle

          Hollanda

          Joost Klein / Europapa

          Norveç

          Gåte / Ulveham

          Polonya

          LUNA / The Tower

          Portekiz

          iolanda / Grito

          San Marino

          MEGARA / 11:11

          Sırbistan

          TEYA DORA / RAMONDA

          Slovenya

          Raiven / Veronika

          İspanya

          Nebulossa / ZORRA

          İsveç

          Marcus & Martinus / Unforgettable

          İsviçre

          Nemo / The Code

          Ukrayna

          alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria

          Birleşik Krallık

          Olly Alexander / Dizzy

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
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