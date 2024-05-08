Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Eurovision 2024 finali için geri sayım başladı. Dünyanın pek çok bölgesinden katılım gösteren yarışmacılar Eurovision Şarkı Yarışması için ülkelerini temsil edecek. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision finali, ilk yarı finali ve ikinci yarı final tarihleri belli oldu. Canlı olarak Youtube kanalından yayınlanacak Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision nerede, saat kaçta?
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Her yıl düzenlenen Eurovision 2024 yılı için final tarihi belli oldu. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması kapsamında ilk yarı final İsveç'in Malmö kentindeki Arena'da düzenlendi. Peki Eurovision 2024 finali ne zaman? Eurovision yeri, saati, canlı yayın bilgisi
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EUROVİSİON 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Eurovision yarı final canlı yayını saat 21.00'de başlayacak. İkinci yarı final 9 Mayıs günü saat 21:00'de ve final ise 11 Mayıs saat 21:00'de düzenlenecek.
Eurovision 2024, ülkemizde YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.
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SERTAB ERENER SAHNE ALACAK!
Eurovision Şarkı Yarışması tarihinde Türkiye'ye birinciliğini kazandıran Sertab Erener, 21 yıl sonra yeniden yarışmanın şov bölümünde sahne almaya hazırlanıyor.
Sertab Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi "Everyway That I Can"i seslendirecek.
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EUROVİSİON 2024'E KATILAN ÜLKELER
Avustralya
Electric Fields / One Milkali (One Blood)
Avusturya
Kaleen / We Will Rave
Azerbaycan
FAHREE feat. Ilkin Dovlatov /Özünlə Apar
Belçika
Mustii / Before the Party's Over
Hırvatistan
Baby Lasagna / Rim Tim Tagi Dim
Kıbrıs
Silia Kapsis / Liar
Çekya
Aiko / Pedestal
Danimarka
SABA / SAND
Estonya
5MIINUST x Puuluup / (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Finlandiya
Windows95man / No Rules!
Fransa
Slimane / Mon amour
Gürcistan
Nutsa Buzaladze / Firefighter
Almanya
ISAAK / Always On The Run
Yunanistan
Marina Satti / ZARI
İzlanda
Hera Björk / Scared of Heights
İrlanda
Bambie Thug / Doomsday Blue
İsrail
Eden Golan / Hurricane
İtalya
Angelina Mango / La noia
Letonya
Dons / Hollow
Litvanya
Silvester Belt / Luktelk
Lüksemburg
TALI / Fighter
Malta
Sarah Bonnici / Loop
Moldova
Natalia Barbu / In The Middle
Hollanda
Joost Klein / Europapa
Norveç
Gåte / Ulveham
Polonya
LUNA / The Tower
Portekiz
iolanda / Grito
San Marino
MEGARA / 11:11
Sırbistan
TEYA DORA / RAMONDA
Slovenya
Raiven / Veronika
İspanya
Nebulossa / ZORRA
İsveç
Marcus & Martinus / Unforgettable
İsviçre
Nemo / The Code
Ukrayna
alyona alyona & Jerry Heil / Teresa & Maria
Birleşik Krallık
Olly Alexander / Dizzy