Perfumerias Avenida: 69 - Sopron Basket: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Mihkel Manniste (Estonya)

Perfumerias Avenida: Dominguez 6, Cazorla 9, Copper 21, Karlie Samuelson 6, Hof 6, Fasoula 4, Katie Lou Samuelson 9, Alarie 2, Vilaro 2, Rodriguez 4

Sopron Basket: January 8, Fegyverneky 3, Williams 13, Brooks 27, Hatar 15, Dolson 4, Jovanovic 4, Czukor, Aliz Varga

1. Periyot: 13-22

Devre: 31-47

3. Periyot: 52-64

Beş faulle çıkan: 39.12 Fegyverneky (Sopron Basket)

Sopron Basket, pota altını etkili kullanarak sayı ürettiği ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Perfumerias Avenida, Copper'ın sayılarıyla 13. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 20-24. Rakibine 12-0'lık seriyle cevap vererek skoru 36-20'ye getiren Macaristan ekibi, devre arasına da 47-31 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Sopron Basket, final periyoduna 64-52 önde girdi.

Perfumerias Avenida, son periyotta Copper'ın sayılarıyla farkı indirse de karşılaşmadan 74-69 galip ayrılan Sopron Basket, adını finale yazdırdı.

Sopron Basket, finalde ZVVZ USK Prag-Fenerbahçe Safiport maçının galibiyle karşılaşacak.

Öte yandan mücadeleyi FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak da izledi.