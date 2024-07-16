EURO 2024'ün en iyi 11'i belli oldu!
İspanya'nın şampiyonluğu ile tamamlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) en iyi 11'i açıklandı. İşte kadroda yer alan en iyi 11 futbolcu.
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EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı. UEFA tarafından belirlenen turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.
İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer bulurken, A Milli Takımımız'dan hiçbir futbolcunun kadroda olmaması dikkat çekti.
EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde;
- 2
Mike Maignan (Fransa)
- 3
Kyle Walker (İngiltere)
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- 4
William Saliba (Fransa)
- 5
Manuel Akanji (İsviçre)
- 6
Marc Cucurella (İspanya)
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- 7
Rodri (İspanya)
- 8
Fabian Ruiz (İspanya)
- 9
Dani Olmo (İspanya)
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- 10
Lamine Yamal (İspanya)
- 11
Jamal Musiala (Almanya)
- 12
Nico Williams (İspanya)
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