EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı. UEFA tarafından belirlenen turnuvanın en iyi 11'inde şampiyon İspanya'dan 6 futbolcu yer aldı.

İspanya’nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve İsviçre’den oyuncular kadroda kendilerine yer bulurken, A Milli Takımımız'dan hiçbir futbolcunun kadroda olmaması dikkat çekti.

EURO 2024’ün en iyi 11’ini oluşturan isimler ve ülkeleri şu şekilde;