EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli organizasyonunda final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihleri itibarıyla tamamlanacak. Taraftarlar için EURO 2024 yarı final ve final programını haberimizde derledik. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte güncel program...
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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli olurken yarı final ve final mücadelesi ile "EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanya ilk yarı finale kalan takım olurken ikinci yarı finalist ise Fransa oldu. Peki, EURO 2024 finali ne zaman? Avrupa Şampiyonası final tarihi ne? İşte ayrıntılar...
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EURO 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihinde tamamlanacak. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından 9-10 Temmuz’da maçlar tamamlanacak. EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz'da oynanacak.
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EURO 2024 HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE KALDI?
Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanyollar ilk yarı finale kalan takım oldu. Ev sahibi Almanya’yı normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda deviren İspanya yarı final oynayacak.
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Çeyrek final heyecanının yaşandığı bir diğer karşılaşma ise Portekiz - Fransa mücadelesi oldu. Mbappe, Griezmann, Kante Thuram, Dembele gibi yıldızlara sahip olan Fransa, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 geçerek ikinci yarı finalist oldu.
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6 Temmuz cumartesi günü oynanacak. İsviçre - İngiltere ve Hollanda - Türkiye maçlarının ardından üçüncü ve dördüncü yarı finalistler belli olacak.