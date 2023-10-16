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        1
        Haberler Spor Futbol Euro 2024 kura çekimi ne zaman, hangi gün ve nerede yapılacak? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada? Hangi takımlar Euro 2024'e gitti? - Futbol Haberleri

        Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? Euro 2024 kura çekimi Türkiye hangi torbada?

        A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Elemelerde D Grubu'nda yer alan millilerimiz, dün akşam sahasında ağırladığı Letonya'yı 4-0'lık skorla geçti ve üst üste 3. kez şampiyonada oynamaya hak kazandı. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Euro 2024 kura çekimi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:29
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        • 1

          24 takımın yer alacağı Euro 2024'te A Milli Futbol Takmımız da ilk bileti alan takımlardan biri oldu. Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden millilerimiz, 7 maçta topladığı 16 puanla turnuvaya katılma hakkı kazandı. İşte, şimdiden merakla beklenen Euro 2024 kura çekimi hakkında detaylar...

        • 2

          EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

        • 3

          EURO 2024'E HANGİ TAKIMLAR KATILMA HAK KAZANDI? (16 EKİM)

          Ev sahibi Almanya'nın direkt katıldığı turnuvaya milli takımımızın yanı sıra şimdiye dek; Portekiz, Fransa, Belçika, İspanya ve İskoçya katılmaya hak kazandı.

          Kalan 17 takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.

        • 4

          TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALACAK?

          Euro 2024'e katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımız'ın henüz yer alacağı torba belli olmadı. Millilerimizin hangi torbada yer alacağı, grubundaki son maçı olan Galler mücadelesi ile belli olacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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