EURO 2024 finali ne zaman? İngiltere- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EURO 2024 yarı final maçları dün oynanan İngiltere- Hollanda maçıyla son buldu. Kritik müsabakada 7. dakikada Simons'la Hollanda öne geçti. 18. dakikada Hary Kane penaltıdan eşitliği sağladı. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise İngilizler Watkins ile 2-1 öne geçerek İspanya'nın rakibi oldu. Peki, EURO 2024 finaline sahne olan İngiltere- İspanya maçı ne zaman?
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EURO 2024 finali en çok dikkat çeken konular arasında yer buldu. Yarı final maçlarının son bulmasıyla futbolseverler final maçının yerini ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, İngiltere ve İspanya'nın karşılaşacağı EURO 2024 finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...
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EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
İspanya- İngiltere Euro 2024 finali 14 Temmuz'da Berlin'de oynanacak.
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EURO 2024 FİNALİ SAAT KAÇTA?
Heyecanla beklenen final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.
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EN ÇOK KUPAYI ALAN TAKIMLAR
Almanya ve İspanya turnuva tarihinde üçer kez ile en çok şampiyon olan ekiplerdir. İki takımdan, İspanya'nın dört finaline karşılık altı kez final oynayan Almanya, turnuva tarihinin en başarılı takımıdır. İspanya, üst üste şampiyon olan tek takımdır; üç şampiyonluğunun ikisini 2008 ve 2012'de elde etmiştir.