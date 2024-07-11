EURO 2024 finali ne zaman? İngiltere- İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EN ÇOK KUPAYI ALAN TAKIMLAR

Almanya ve İspanya turnuva tarihinde üçer kez ile en çok şampiyon olan ekiplerdir. İki takımdan, İspanya'nın dört finaline karşılık altı kez final oynayan Almanya, turnuva tarihinin en başarılı takımıdır. İspanya, üst üste şampiyon olan tek takımdır; üç şampiyonluğunun ikisini 2008 ve 2012'de elde etmiştir.