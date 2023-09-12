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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! 12 Eylül Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? Milli Takım puan durumu ve maç fikstürü - Futbol Haberleri

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! 12 Eylül Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, bugün hazırlık mücadelesinde Japonya ile Belçika'da karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Grubunda dün akşamı bay geçen milli takımımızın güncel puan durumu gündem olmuş durumda. İşte, dün akşam Ermenistan Hırvatistan ve Letonya Galler maçları sonrası oluşan puan durumu....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 13:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:44
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        • 1

          Almanya'nın organizasyonunda gerçekleştirilecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'n katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, son 3 maçına hazırlanmak adına bugün Japonya ile karşı karşıya geliyor. Dün akşamı bay geçen millilerimizin grubundaki son görünümü, şimdiye kadar aldığı sonuçları ve fikstürünü derledik!

        • 2

          TÜRKİYE JAPONUA MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Japonya karşılaşması bu akşam 12 Eylül Salı günü saat 15:20'de oynanacak.

          Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1.HIRVATİSTAN - 10 Puan (4 maç)

          1.TÜRKİYE - 10 Puan (5 maç)

          2.ERMENİSTAN - 7 Puan (5 maç)

          4.GALLER - 7 Puan (5 maç)

          5.LETONYA - 0 Puan (4 maç)

        • 4

          MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR

          25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye

          28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan

          16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye

          19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler

          8 Eylül: Türkiye 1-1 Ermenistan

        • 5

          MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

          12 Ekim: Hırvatistan - Türkiye

          15 Ekim: Türkiye - Letonya

          21 Kasım: Galler - Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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