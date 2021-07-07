Euro 2020'de finalin adı belli olmak üzere. İspanya'yı saf dışı bırakan İtalya'nın finaldeki rakibi İngiltere Danimarka maçı sonrası belli olacak...

EURO 2020 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak ve mücadele TRT1'den canlı oynanacak...