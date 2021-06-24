2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam oynanan maçlarla grup aşaması tamamlandı. EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

SON 16 EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI

26 Haziran Cumartesi:

19.00: Galler-Danimarka

22.00: İtalya-Avusturya

27 Haziran Pazar:

19.00: Hollanda-Çekya

22.00: Belçika-Portekiz

28 Haziran Pazartesi:

19.00 Hırvatistan-İspanya

22.00 Fransa-İsviçre

29 Haziran Salı:

19.00: İngiltere-Almanya

22.00: İsveç-Ukrayna