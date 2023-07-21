Etsiz kuru fasulye tarifi: Evde etsiz kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Geleneksel Türk mutfağının baş tacı olarak adlandırılan kuru fasulye yemeği çok eski zamanlardan beri yapılan yemekler arasında yer alır. Etsiz kuru fasulye yapımı klasik tarifler ile yapılır. Yemek yapımı sırasında uyulması gereken püf noktaları gözden kaçırmadığınızda kolay ve pratik bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz. Etsiz kuru fasulye öncelikle bir gece önceden suya koyulmalıdır. Eğer suya koyulmaz ise fasulyeler diri kalır ve geç pişer. Şayet fasulyenizi suya koymayı unuttuğunuz zaman haşlama işlemini uzatarak iyice pişmesini sağlayabilirsiniz.

Etsiz kuru fasulye yapılışı sırasında soğanı bol kullanmak yemeğe ayrı bir lezzet katacaktır. Yine biber salçası ve domates salçasını aynı anda kullanarak bol salçalı bir kuru fasulye yemeği yapabilirsiniz. Etsiz kuru fasulye yemeği yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı gibi eşlikçiler sunabilirsiniz. Ayrıca cacık, ayran, yoğurt, turşu da yanına yakışan lezzetler arasında bulunur. Etsiz kuru fasulye yapmak için önceden ıslatıp haşladığınız fasulyelerinizi buzluğa koyabilirsiniz. Böylece çalışan kişiler için kolaylık olacaktır. Buzluktan çıkardığınız kuru fasulyeleri kavurduğunuz soğan ve salçanın üzerine ekleyebilirsiniz.

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Kuru fasulye faydaları saymakla bitmeyen besinler arasında yer alır. Kansere karşı koruyuculuğuyla bilinen kuru fasulye şeker hastaları için de ideal bir besindir. Beyin sağlığını destekleyerek, migren ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Çocukların tüketimi sağlıklı büyümeleri için önemli görülür. Hamilelerin tüketmesi uygun olarak belirtilir. Özellikle sindirim sistemi için çok faydalı bir besin olan kuru fasulyeyi sofranızdan eksik etmeyerek vücudunuzun sağlıklı kalmasına destek olabilirsiniz.

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi:30 dakika

Pişirme süresi:50 dakika

Kalori: 1 porsiyon 427 kalori

Etsiz Kuru Fasulye Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram önceden ıslatılmış kuru fasulye

3 su bardağı su (200 ml)

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Tatlı toz biber

Karabiber

Etsiz Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Bir gece önceden fasulyelerimizi suya koyalım ve ıslatalım.

Islattığımız fasulyeleri yemek pişirmeye başlayacağımız zaman haşlayalım.

Fasulyelerin yemekle de pişeceğini düşünerek çok haşlamamaya dikkat edelim.

Haşlanan fasulyelerin suyunu süzelim.

4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını yemek tenceresine alarak eritelim. Ardından yemeklik doğranmış soğanlarımızı ekleyelim ve pembeleşinceye kadar kavuralım.

Soğanların kavrulmasının ardından domates salçasını ekleyerek kavuralım. Dilerseniz bir tatlı kaşığı da biber salçası ekleyebilirsiniz.

Bir gece önceden suda bekletip haşladığınız kuru fasulyeleri salçamızın üzerine ekleyelim ve kavuralım.

3 su bardağı su, çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, toz kırmızı biber, karabiberi ilave edelim.

Karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatalım.

Yemek bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım ve fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Fasulyelerimiz yumuşadığında yemek pişmiş demektir.

Sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Servis tabağınıza pirinç pilavı ve bulgur pilavı ilave ederek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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