Etsiz kuru fasulye tarifi: Evde etsiz kuru fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk yemekleri arasında en sevilen lezzetler arasında bulunan kuru fasulye etli ve etsiz seçenekleriyle sunulur. Etli kuru fasulye tercih edenler kadar etsiz kuru fasulye tercih edenlerin sayısı oldukça fazladır. Pilavın yanına akla ilk gelen lezzetler arasında yer alır. Kuru fasulye günlük akşam yemeklerinde ve misafir davetlerinizde yapabileceğiniz yemekler arasında yerini alan lezzetli ve sağlıklı bir besindir. Siz de etsiz kuru fasulye tarifi ile lezzetli akşam yemeği yapabilirsiniz.
Geleneksel Türk mutfağının baş tacı olarak adlandırılan kuru fasulye yemeği çok eski zamanlardan beri yapılan yemekler arasında yer alır. Etsiz kuru fasulye yapımı klasik tarifler ile yapılır. Yemek yapımı sırasında uyulması gereken püf noktaları gözden kaçırmadığınızda kolay ve pratik bir şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz. Etsiz kuru fasulye öncelikle bir gece önceden suya koyulmalıdır. Eğer suya koyulmaz ise fasulyeler diri kalır ve geç pişer. Şayet fasulyenizi suya koymayı unuttuğunuz zaman haşlama işlemini uzatarak iyice pişmesini sağlayabilirsiniz.
Etsiz kuru fasulye yapılışı sırasında soğanı bol kullanmak yemeğe ayrı bir lezzet katacaktır. Yine biber salçası ve domates salçasını aynı anda kullanarak bol salçalı bir kuru fasulye yemeği yapabilirsiniz. Etsiz kuru fasulye yemeği yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı gibi eşlikçiler sunabilirsiniz. Ayrıca cacık, ayran, yoğurt, turşu da yanına yakışan lezzetler arasında bulunur. Etsiz kuru fasulye yapmak için önceden ıslatıp haşladığınız fasulyelerinizi buzluğa koyabilirsiniz. Böylece çalışan kişiler için kolaylık olacaktır. Buzluktan çıkardığınız kuru fasulyeleri kavurduğunuz soğan ve salçanın üzerine ekleyebilirsiniz.
Kuru fasulye faydaları saymakla bitmeyen besinler arasında yer alır. Kansere karşı koruyuculuğuyla bilinen kuru fasulye şeker hastaları için de ideal bir besindir. Beyin sağlığını destekleyerek, migren ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Çocukların tüketimi sağlıklı büyümeleri için önemli görülür. Hamilelerin tüketmesi uygun olarak belirtilir. Özellikle sindirim sistemi için çok faydalı bir besin olan kuru fasulyeyi sofranızdan eksik etmeyerek vücudunuzun sağlıklı kalmasına destek olabilirsiniz.
Etsiz Kuru Fasulye Malzemeleri
Etsiz Kuru Fasulye Nasıl Yapılır?
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Afiyet olsun!