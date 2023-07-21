Mercimek çorbası tarifi: Mercimek çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Bazı çorbaların mevsimi vardır fakat mercimek çorbasının mevsimi yoktur. Her mevsim keyifle tüketebileceğiniz bir çorba olan mercimek çorbası vücudunuz için adeta bir şifa deposu olarak karşımıza çıkar. Mercimek çorbası yapımı pratik bir tariftir. Yemek yapmayı bilmeyen kişilerin kolaylıkla öğrenip yapabileceği bir çorbadır. Siz de sizin için derlediğimiz mercimek çorbası tarifi ile akşam yemekleriniz için çorbanızı hazırlayabilirsiniz.
Mercimek çorbası yapımı uzun sürmeyen çorbalar arasında yerini alır. Herkes tarafından sevilen bu çorba davetlerde de sıklıkla sunulur. Mercimek çorbası ülkemizde en çok tüketilen çorbalar arasında yer alır. Özellikle ebeveynler çocukları için bu çorbayı sıklıkla hazırlar. Mercimek çorbası yöreden yöreye göre farklı yapılış şekillerine sahiptir. Bazı yörelerde ön aşama olarak tüm malzemeler kavrulurken bazılarında ise direkt hepsi suda haşlanarak yapılır.
Mercimek çorbası yapılışı sırasında içerisine bazı sebzeler eklenir. Dilerseniz hiç sebze eklemeden sade olarak da çorbanızı yapabilirsiniz. Fakat böyle olduğunda çorbanızın kıvamı ve lezzetinde farklılık oluşabilir. Çorbaya ekleyeceğiniz sebzeler patates, soğan ve havuçtur. Bunun dışında dilediğiniz sebzeyi de ekleyebilirsiniz. Özellikle bebek ve çocuklar için çorba yapıyorsanız kereviz sapı, tavuk suyu, et suyu gibi çorbanın vitaminin arttıran sebzeleri koymanızda fayda var.
Mercimek Çorbası Malzemeleri
Üzeri için:
Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır?
Yapılış-1
Afiyet olsun!